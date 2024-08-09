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Giriş Tarihi: 9.8.2024 10:54

Büyükşehir düğmeye bastı: Hibe edilen araçlar geri alınacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönemlerde çeşitli ilçe belediyelerine hibe ettiği 37 çöp kamyonu ve 12 engelli nakil aracını Sayıştay raporlarını gerekçe göstererek geri alma kararı aldı. Karar başta Buca Belediyesi olmak üzere hibe araçları kullanan ilçe belediyelerinde şok etkisi yarattı.

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Büyükşehir düğmeye bastı: Hibe edilen araçlar geri alınacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda çeşitli ilçelere destek olmak amacıyla hibe ettiği 49 taşıt için karar almaya hazırlanıyor. Özellikle daha küçük bütçeli ilçe belediyelerinin talebi sonrası araç desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 37'si çöp kamyonu, 12 engelli nakil aracı olmak üzere toplam 49 aracını geri alma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi bu kararın nedeni olarak ise bedelsiz hibe edilen araçların Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu'na takılması olarak gösterdi.



BUCA'YA 28 ARAÇLIK DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer döneminde Buca Belediyesi'ne 28 araçlık filo desteği verilmişti. Büyükşehir Belediyesinin araçları geri istemeye hazırlanması ilçe belediyelerinde şok etkisi yarattı. Özellikle de Buca ilçesinde araçların iade edilmesi durumunda çöplerin nasıl toplanacağı merak konusu oldu.

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Büyükşehir düğmeye bastı: Hibe edilen araçlar geri alınacak!
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