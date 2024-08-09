İmar müdürüne silahlı saldırı

İzmir'de Menderes Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü görevini sürdüren Sarper Dikmen dün sabah evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Dikmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. CHP'li Menderes Belediyesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı açıklamada, "Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrasında silahlı çatışmaların ilçesi oldu. CHP'nin Genel Başkanı ve ehl-i keyif belediye başkanları Paris'te gününü gün ederken aynı CHP'nin belediyelerinde sular durulmuyor. Artık tuz koktu!" dedi.