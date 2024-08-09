Peygambere hakaret eden şüpheliye tahliye

Avcılar'da sokak röportajında, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu'nun yayınlanan röportajı, sosyal medyada büyük tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Vergi Kaçakçılığı", "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı bulunan Kadiroğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece adliyesine sevk edilen şüpheli 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

17 GÜN TUTUKLU KALDI

Şüpheli Zülfikar Kadiroğlu'nun avukatı tutukluluğa itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi şüpheli Zülfikar Kadiroğlu'nun tahliyesine karar verdi.