Başkan Erdoğan: Paris’e müsrifliğe paraları çok hizmete para yok

Çukurova Havalimanı'mızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi geniş kalkış yapabilecek. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pisti vardır.

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"ÇUKUROVA HAVALİMANI BÖLGE İHRACATINA ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK"

Havalimanımızın inşasında bölgemizin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterdik. Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Bu toprakların simgesi olan pamuk motifleri ile turuncu rengi havalimanımızın süslemesinde özellikle tercih ettik. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hizmete aldık devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık.