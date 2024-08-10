Başkan Erdoğan: "Paris’e müsrifliğe paraları çok hizmete para yok" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 58. Havalimanı olan Çukurova Havalimanı'nı eleştirenlere net yanıt verdi. Erdoğan, "Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'e gitmeye gelince para çok." ifadelerini kullandı.