Çukurova’da gurur günü

Türkiye'de sivil havacılığın gökyüzüne açılan 58'inci kapısı olacak Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Yarın seferlerin başlayacağı havalimanı için yıllık 9 milyon yolcu kapaistesi öngörülüyor. Havalimanından 25 yılda Hazine'ye 297 milyon Euro kira bedeli getirisi sağlanacak. 800 hektar alan üzerine inşa edilen bölgenin en büyük havalimanına en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş yapabilecek. 3 bin kişiye istihdam sağlayacak havalimanında dün açılış öncesi son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu bilgileri verdi:Havayolu sektörümüzün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokusuyla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.Havalimanımız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı, 214 bin metrekare toplam kapalı alan, 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pistiyle bölgenin tüm havayolu ihtiyaçlarını karşılayacak. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Havalimanının toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin euro.2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkarıyoruz. Dış hatlarda 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. Yolcu sayımız 2002'ye kıyasla 34.5 milyondan 214 milyona yükseldi.Havalimanına hem D-400 karayolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacak. Projeye bağlantı sağlayan 15.9 kilometrelik yol yapıldı. Yol sayesinde zaman ve yakıttan yıllık 578 milyon lira tasarruf edilecek. Havalimanı yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı ile entegre olacak. Böylece hem Adana hem de Mersin'den trene binenler 23 dakikada havalimanına ulaşacak.Bakan Uraloğlu, Adana'daki havalimanının kapatılacağına ilişkin iddiaları yalanlayarak "Defalarca söyledik ama yine tekrar edelim, Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin havalimanı ve adı üstünde olduğu üzere uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edecek" dedi.Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçmesiyle Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın önemi daha da artacak. Proje hayata geçtiğinde Çukurova bölgesi, Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki ilk duraklarından biri olacak ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak. Bu noktada Çukurova Uluslararası Havalimanı, hem bölgenin hem de ülkemizin havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor.