Şehit İsmail Haniye’nin oğlu AHaber’e konuştu: Son fotoğraf tek miras!

KADER ONU HAMAS'IN LİDERİ YAPTI

Babası İsmail Haniye'nin hayatını Filistin davasına adadığını da vurgulayan Abdulsalam Haniye, "Babamla aramızda kardeş-arkadaş ilişkisi, öğretmen-öğrenci ilişkisi vardı. O çok vasfa sahip bir insandı. Cihatçı, mücahid, liderlik vasıfları vardı. Kader onu Hamas'ın lideri ve Filistin'in başbakanı yaptı. Tutuklandı sınır dışı edildi ve zulüm gördü. Onun istediği şehitlikti ve ona kavuştu. Allah'a hamdolsun, onun şehadeti milleti birleştirdi. Şehitlik Allah'ın şereflendirdiği büyük bir şereftir, Allah'a hamd olsun bize bunu yaşattı." ifadelerini kullandı.

TEK MİRASI FİLİSTİN DAVASI!

Abdulsalam Haniye babasının kendilerine vasiyetinin de Filistin davası olduğunu söyledi. Haniye, "Onun bizden isteği bu davayı sürdürmemiz ve bu yola devam etmemiz. O, insanlara olan yaklaşımının, kendine özgün düşüncelerinin ve kalplere dokunmanın her zaman bizim için yol gösterici olmasını istedi. Onun bizden istediği her ne pahasına olursa olsun mülteci kamplarını korumamızı istedi." dedi.

"İŞGALE KARŞI MÜCADELE SONSUZA KADAR SÜRECEK"

İsrail'in işgaline karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Abdulsalam Haniye, "Her bir Filistinli bu direnişin lideri ve efendisi seviyesindedir. Elbette bir halk işgal altındadır. Bu dava yeni değil. Bu yolda çok şehit verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Filistin halkı, işgal bitene kadar bu işgale karşı mücadeleyi sonsuza kadar sürdürecek." dedi.