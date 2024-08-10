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İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye

İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye "Babamla şehit olmadan 2 saat önce görüştük"

10.08.2024 | 12:09

İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdulsalam Haniye, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Abdulsalam Haniye babası ile şehit olmadan 2 saat önce telefonda konuştuğunu söyledi, "O'nun bize vasiyeti Filistin davasıydı" dedi. Abdulsalam Haniye, babasının hayali olan şehitliğe kavuştuğunu dile getirdi..

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