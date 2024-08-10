İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye "Babamla şehit olmadan 2 saat önce görüştük"

İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdulsalam Haniye, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Abdulsalam Haniye babası ile şehit olmadan 2 saat önce telefonda konuştuğunu söyledi, "O'nun bize vasiyeti Filistin davasıydı" dedi. Abdulsalam Haniye, babasının hayali olan şehitliğe kavuştuğunu dile getirdi..