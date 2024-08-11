Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne övgü: 15 ayda 18 milyon araç geçti
Giriş Tarihi: 11.8.2024 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne övgü: 15 ayda 18 milyon araç geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, bölgenin turizm ve ticaret potansiyelini zirveye taşıyacağına vurgu yaparken, geçtiğimiz yıl yapılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de övgüyle söz etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne övgü: 15 ayda 18 milyon araç geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Havalimanının Adana ve Mersin ile tüm bölgeye, tüm Türkiye'ye ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, eserin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda ülkeye kazandırdıkları pek çok eseri kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiklerini anımsattığı konuşmasında geçtiğimiz yıl açılışını MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte yaptığı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan, "Geçen yıl açılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bugüne kadar 18 milyon araç" geçti dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne övgü: 15 ayda 18 milyon araç geçti
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