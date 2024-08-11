İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den katil Başbakan Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık zulmüne tanıklık etti. Doğudan batıya onlarca ülkenin vatandaşları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma sesini yükseltirken liderler Netanyahu'ya destek verdi.
TÜRKİYE GAZZELİ MASUMLARIN SESİ OLDU
Türkiye'nin ise Filistin davasını sahiplendi, Gazze'den yükselen feryada kulak verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası her platformda Filistin davasına verdiği destek Siyonist İsrail'i rahatsız etti.
"TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"
Filistin halkına destek veren Türkiye'yi ise hedef gösterdi. Levi, "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" dedi. Levi'nin bu sözleri sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki çekti.
İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den Netanyahu'ya alçak çağrı: Türkiye'ye atom bombası at!