İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den katil Başbakan Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık zulmüne tanıklık etti. Doğudan batıya onlarca ülkenin vatandaşları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma sesini yükseltirken liderler Netanyahu'ya destek verdi.