İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at!

Türkiye’yi hedef alan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın ardından İsrailli sanatçı Ofer Levi'den de alçak açıklama! Yayınladığı videoda katil Başbakan Netanyahu’ya övgüler yağdıran Ofer Levi, (tahrif edilmiş) Tevrat'ın kesin emri olduğu üzere yahudilerden başka tüm milletlerin katledilmesi gerektiğini söyledi. Ofer Levi'nin Netenyahu'ya çağrıda bulunarak "Türkiye’ye atom bombası at" sözlerine ise tepki yağdı!