Bakan Yerlikaya operasyonu harekat merkezinde takip etti: 1’i ölü 2’si sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin generaller, subay ve astsubaylarla birlikte "Gürz-6" operasyonunu Ankara Jandarma Harekat Merkezinde takip etti.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1'i ölü olarak 2'sinin ise teslim olarak sağlanarak toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

1'İ ÖLÜ 2'Sİ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar Listesinde" turuncu kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak, gri kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce ile birlikte sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlandı. Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4️ vatandaşın şehit edildiği 56 Güvenlik görevlisi ve 4️ vatandaşın yaralandığı tespit edildi.

"HAK ETTİĞİ SONU BULDU"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ölü ele geçirilen terörist devletimize meydan okumaya, Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.