GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden bizzat takip ettiği 'Gürz-6' operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.