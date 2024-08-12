GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden bizzat takip ettiği 'Gürz-6' operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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