Video Haber GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

12.08.2024 | 18:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden bizzat takip ettiği 'Gürz-6' operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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