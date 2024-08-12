DEM’li vekil Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin cenazesine katıldı: Türkiye’ye yönelik küstah sözler!

TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜSTAH SUÇLAMA!

Skandal sözlerine devam eden Aslan Türkiye'yi kimyasal bomba kullanmak gibi mesnetsiz bir iddiayla suçladı. Sözlerine devam eden Nevroz Uysal Aslan, "Bugün 9 yıldır devlet, Kürdistan'da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor. Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor" diyerek skandal ifadeler kullandı.