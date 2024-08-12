DEM’li vekil Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin cenazesine katıldı: Türkiye’ye yönelik küstah sözler!

Terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi uzantısı DEM Parti, terörist cenazelerinde ön sırada yer aldı. Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan vekillere tepki yağdı.
Son olarak DEM'li Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Pençe Kilit Harekatı kapsamında Metina terör kampında öldürülen Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı. Aslan'ın yanında DEM'li vekil Mehmet Zeki İrmez de vardı.
DEM'li vekil Nevruz Uysal Aslan PKK'lı teröristin cenazesine katıldı: Türkiye'ye yönelik küstah sözler!
TERÖR ÖRGÜTÜ VE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTI!
Taziyeye katılanlarla birlikte yürüyen DEM'li vekiller, bölücü terör örgütü ve teröristbaşı lehine slogan attı. Nevroz Uysal Aslan taziyede yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar yaptı. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonları hedef alan DEM'li vekil Aslan, operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜSTAH SUÇLAMA!
Skandal sözlerine devam eden Aslan Türkiye'yi kimyasal bomba kullanmak gibi mesnetsiz bir iddiayla suçladı. Sözlerine devam eden Nevroz Uysal Aslan, "Bugün 9 yıldır devlet, Kürdistan'da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor. Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor" diyerek skandal ifadeler kullandı.
DAHA ÖNCE ÖCALAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Öte yandan tarihler 21 Aralık 2023'ü gösterdiğinde TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, teröristbaşı için özgürlük istemişti. Aslan, teröristbaşı için "Sayın" diyerek "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" demişti.