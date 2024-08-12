DEM’li vekil Nevruz Uysal Aslan PKK’lı teröristin cenazesine katıldı: Türkiye’ye yönelik küstah sözler!

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanalı DEM Parti, her açıklamasında sırtını PKK’ya dayadığını itiraf etti. Son olarak DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Pençe Kilit Harekatı kapsamında Metina terör kampında öldürülen Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesinde görüntülendi. DEM’li vekilin Türkiye’ye yönelik küstah sözlerine tepki gecikmedi.