Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a veda | Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Bir süredir tedavisi devam eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Hacı Bayram-ı Velî Camiinde kılınacak. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucularından olan D. Mehmet Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği'nin genel başkanlığını yürüttü. 30'a yakın kitabı ile edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Mehmet Doğan, bir süredir gördüğü tedavinin ardından dün Doğan'ın acı haberini duyuran TYB, Doğan'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Hacı Bayram-ı Velî Camiinden uğurlandı. Sanat, siyaset ve basın çevrelerinden birçok kişi taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenazesine katıldı

Erdoğan, cenaze törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Gençliğimize gençliğe öğretme mücadelesi veren. O büyük sözlüğüyle sözü, özü gençliğe öğreten mirastır. Bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine öncelikle sabırlar diliyorum. Şu anda uzun yolculuğa çıkan, Mehmet Doğan kardeşimiz için değerli hocam gerekli sözlerin hepsini ifade ettiler. Bizim bu noktada daha fazla söyleyeceğimiz sözümüz yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenaze namazına katıldı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Doğan için paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenaze merasimine katılıyor



MEHMET DOĞAN KİMDİR?



TYB'nin yanı sıra Birlik Yayınları'nın da kuruluşunda büyük rol alan Doğan, 1980'de Kültür Bakanlığı sinema dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarlığı yaptı. Doğan, Film Denetleme Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Doğan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri verdi. TBMM tarafından seçilerek 1996-2005 yılları arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliği yaptı. Hareket, Türk Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat dergilerinde yazan Doğan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi'nin yayınını yönetti. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği'nin genel başkanlığını yürüttü. 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri'nde "edebiyat" dalında ödüle layık görüldü