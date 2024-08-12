Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze namazına katıldı.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.
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