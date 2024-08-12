Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve Konya olmak üzere 23 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli 12 ilde yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden bahis ve kumar oynanmasına imkan sağlayarak vatandaşları mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit şüphelilere yönelik düzenlen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Adana, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen ikinci dalga operasyonlarında; internet ortamında vatandaşların kişisel verilerini sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 6️ şüpheli yakalandı.

Siber devriyeler iş başında... Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde düzenlenen ikinci dalga operasyonlarında; sosyal medya uygulamaları üzerinden 'Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor" vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6️ şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6️'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı.

Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Balıkesir, Düzce, Sakarya ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; açık kaynak araştırmalarında, çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 7️ şüpheli yakalandı.

"SİBER DEVRİYELERİMİZ İŞ BAŞINDA"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.