Siber devriyeler iş başında... Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik olarak 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24’ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
00:29
Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada 12.08.2024 | 09:27
00:47
00:46
23 ilde siber suçlara yönelik “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı 12.08.2024 | 08:58
01:15
Kuşadası'nda civalı muska paniği 12.08.2024 | 08:58
00:47
Bursa'da balçığa saplanan 2 çocuğun kurtarılma anı kamerada 11.08.2024 | 17:09
01:33
Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar görsel şölen sundu 11.08.2024 | 14:49
01:45
Manisa’da 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı 11.08.2024 | 14:16
01:06
Kandıra'da acı olay! Çaya giren genç boğuldu 11.08.2024 | 13:31
05:08
Adana'da 5 yaşındaki çocuğu ısıran köpekler halen yerinde duruyor! 11.08.2024 | 11:32
00:16
İzmit'te düğün salonunda kavga! Gözaltılar var 11.08.2024 | 11:18
01:02
Bursa'da alkollü sürücü viyadüğe uçtu: 3 yaralı 11.08.2024 | 10:38
01:00
Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada 11.08.2024 | 11:10
00:23
00:55
04:46
Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 11.08.2024 | 11:04
00:28
01:26
Balıkesir'de camide bisiklet hırsızlığı kamerada 11.08.2024 | 10:10
01:02
04:11
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı 11.08.2024 | 09:31