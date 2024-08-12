Siber devriyeler iş başında... Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik olarak 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24’ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı.