Giriş Tarihi: 13.8.2024 09:38Son Güncelleme: 13.8.2024 09:49
Son dakika: MİT, kişisel verileri örgütlere satan casusluk ağını çöketti
Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan casusluk ağı çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
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Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verileri terör örgütlerine satan casusluk ağını çökertti.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
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Son dakika: MİT, kişisel verileri örgütlere satan casusluk ağını çöketti