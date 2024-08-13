Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT, kişisel verileri örgütlere satan casusluk ağını çöketti
Giriş Tarihi: 13.8.2024 09:38 Son Güncelleme: 13.8.2024 09:49

Son dakika: MİT, kişisel verileri örgütlere satan casusluk ağını çöketti

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan casusluk ağı çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Son dakika: MİT, kişisel verileri örgütlere satan casusluk ağını çöketti

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verileri terör örgütlerine satan casusluk ağını çökertti.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

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Son dakika: MİT, kişisel verileri örgütlere satan casusluk ağını çöketti
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