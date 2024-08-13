MİT'ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı

MİT'in yaptığı siber casusluk operasyonunda 11 kişi tutuklandı. Siber casusluk şebekesinin ele geçirdiği kişisel verileri terör örgütlerine ve terör ile iltisaklı kişilere servis ettiği belirtildi.