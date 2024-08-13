Video Haber MİT'ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı
MİT'ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı

MİT'ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı

13.08.2024 | 09:54

MİT'in yaptığı siber casusluk operasyonunda 11 kişi tutuklandı. Siber casusluk şebekesinin ele geçirdiği kişisel verileri terör örgütlerine ve terör ile iltisaklı kişilere servis ettiği belirtildi.

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