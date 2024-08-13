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Giriş Tarihi: 13.8.2024 18:34 Son Güncelleme: 13.8.2024 18:38

Radikal İsraillilerden Aksa provokasyonuna ilişkin Dışişleri'nden açıklama: Tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma

İsrailli Radikal Grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı “Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır” ifadelerini kullandı.

ANKARA
Radikal İsraillilerden Aksa provokasyonuna ilişkin Dışişleri’nden açıklama: Tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma

İsrailli Radikal Grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı "Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" ifadelerini kullandı.

TIRMANMAYI ARTIRACAK KIŞKIRTMA

Açıklamada şöyle denildi: Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır. Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

ULUSLARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ

İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir.

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Radikal İsraillilerden Aksa provokasyonuna ilişkin Dışişleri'nden açıklama: Tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma
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