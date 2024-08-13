Radikal İsraillilerden Aksa provokasyonuna ilişkin Dışişleri’nden açıklama: Tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma

İsrailli Radikal Grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı "Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" ifadelerini kullandı.



TIRMANMAYI ARTIRACAK KIŞKIRTMA



Açıklamada şöyle denildi: Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır. Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.



ULUSLARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ



İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir.