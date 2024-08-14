AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Umudun, geleceğin ve icraatın adı olduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Birçok dev projenin milletin hizmetine sunulduğunu belirten Hamza Dağ, "Ulaşımdan enerjiye, eğitimden sağlığa, turizmden savunma sanayisine kadar her alanda milletimizin hayatını kolaylaştıracak icraatların altına imzamızı attık." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"UMUDUN, GELECEĞİN VE İCRAATIN ADI OLDUK"

"Muhterem Genel Başkanım, Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, hizmet ve icraat siyasetinin öncüsü AK Parti'mizin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

14 Ağustos 2001 günü, bir iddiamız, bir idealimiz ve milletimize verdiğimiz bir söz vardı: "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı." Bu amaçla Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" diyerek Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan AK Parti'mizi kurduk.

Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yol haritası ve AK kadroların ortaya koyduğu vizyon ile 2000'li yılların başında karamsarlığa sürüklenmekte olan milletimiz için umudun, geleceğin ve icraatın adı olduk.