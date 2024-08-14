AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Umudun, geleceğin ve icraatın adı olduk" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, bugün 23'üncü yaşını kutluyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yol haritası ve AK kadroların ortaya koyduğu vizyon ile 2000’li yılların başında karamsarlığa sürüklenmekte olan milletimiz için umudun, geleceğin ve icraatın adı olduk." dedi.