AK Parti’ye katılacak isim sabah.com.tr’ye konuştu: Rozeti bugün takıyorum inşallah

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'in AK Parti'ye katılacağı kulislerde konuşuluyordu. Yücel, sabah.com.tr'ye konuştu.

"BUGÜN ROZETİ TAKACAĞIM İNŞALLAH"

Ahmet Ersagun Yücel'e, 'AK Parti'ye katılacağınız doğru mu' diye sorduk. Yücel, "Evet, doğru. Rozeti bugün takacağım inşallah." dedi.

Yücel, AK Parti'ye neden katıldığına ilişkin sorumuza ise, detaylı bir basın açıklaması hazırladığını ve kamuoyu ile gün içinde paylaşacağını belirterek yanıt verdi.

İYİ PARTİ'DEN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

İYİ Parti'nin önemli isimlerinden olan Yücel, partinin kurucuları arasında yer alıyordu.

Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Yücel, son seçimde İstanbul Milletvekili seçilmişti.