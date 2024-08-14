SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! "Takip ediyoruz" diyerek duyurdu

MAYMUN ÇİÇEĞİ AÇIKLAMASI

Üniversitelerin, gelecekteki sağlık hizmeti kapasitesi ve niteliğini etkilediğini anlatan Memişoğlu, "Yönetici olarak görevimiz doğruyla yanlışı ayırmak, haklının hakkını savunmak, doğruyu takdir etmek ve yanlışı cezalandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

YÖK ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceklerini vurguladı.

Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları cevaplayan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.