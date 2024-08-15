AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye İsrail tepkisi: "Barış" deyip silah yardımını sürdürüyor

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Netanyahu'nun kongrede konuşacağı haberi geldiğinde sayın Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi girişiminde bulunuldu. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Daha sonra Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması arzulanan tarihte sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle bu gerçekleşemedi.

Daha ABD kongresinde Netanyahu'nun konuşmasıyla ilgili ilk haberler çıktığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk yaklaşımı Sayın Abbas'ın Meclis'te konuşması ve Haniye'nin Meclis'te bulunmasıydı. Bu çerçevede Filistin'e desteğini bir kez daha gösterecekti. Bu gecikmeden sonra Sayın Abbas'ın programına uygun bir şekilde Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanımız ile görüştüler.

Böylece bir kere daha milletimiz Filistin davasına desteğini ifade etmiş olacak.