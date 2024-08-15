AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye İsrail tepkisi: 'Barış' deyip silah yardımını sürdürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasının demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyleyen Çelik, "ABD büyük bir çelişki içinde. ABD 'barış' deyip İsrail'e silah yardımını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. Çelik, İsrail'in bölge barışını tehdit eden bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Filistin'de barış olmadan Orta Doğu'da barış olmaz. Netanyahu barış iradesini yok ediyor." dedi.