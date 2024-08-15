TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesinin yargılanacağı günler yakındır

"FİLİSTİN MİLLİ DAVADIR"

Masum çocukların ölümünü izleyen dünyaya bir kez daha sorumluluk alma çağrısı yapıyorum. Haniye, Filistin tarihine ilk seçilmiş başbakan olarak tarihe geçti ve şu sözü tarihe geçti: "Benim çocuklarımın ve torunlarımın kanı, Gazzeli çocukların kanından daha değerli değildir." Uluslararası Adalet Divanı'nın açtığı dava ile birlikte umarız ki Filistin için yeni bir dönem başlar. Netanyahu ve çetesi arkasına hangi güçleri alırsa alsın dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecek. Bu onların iyi günleri. Onların yargılanacağı günler yakındır. Türkiye'nin dava sürecindeki şahsiyetli duruşuyla ülkemizin pozisyonunu teyit ediyoruz.