TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Netanyahu ve çetesinin yargılanacağı günler yakındır" | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Özel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında "Netanyahu ve çetesi arkasına hangi güçleri alırsa alsın dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecek. Bu onların iyi günleri. Onların yargılanacağı günler yakındır. Türkiye'nin dava sürecindeki şahsiyetli duruşuyla ülkemizin pozisyonunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.