Emniyet ve jandarmada görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yaş haddinden emekliye ayrılırken, yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Karara göre; 23 il emniyet müdürü, 12 polis başmüfettişi, merkez emniyet müdürü, İçişleri Müşaviri, Asayiş Daire Başkanı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı ve Siber Suçlarla Mücadele Başkanı yeni görevlere atandı. Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı'nda 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükselirken, 41 ilin de jandarma komutanı değişti. Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi Tuğamiralliğe terfi etti.Bu arada Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne ilk kez bir kadın emniyet müdürü atandı. Sinop'un yeni İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu oldu. 2002'de Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü yapan Naciye Ekmekçioğlu'ndan sonra ikinci kez bir kadın İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiş oldu.