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Giriş Tarihi: 17.8.2024

Fetih törenine katılmayan CHP’ye tepki

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fetih törenine katılmayan CHP’ye tepki
Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Fetih yürüyüşü" düzenlendi. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, CHP'li yöneticilerin etkinliklerde yer almamasına tepki gösterdi. Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenlere Ortahisar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Kaya da dahil hiçbir yetkilinin katılmamasını, bir kutlama mesajı bile yayınlanmamasını eleştiren Çebi "Fetih büyük bir zaferdir. CHP'li belediye ve partililer fetihten rahatsız mı oluyor? Çağ açıp çağ kapatan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethini Trabzon'un fethi ile tamamlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile "Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkûmdur." Trabzon'da CHP'li belediye ve partililerin fetih etkinliğe katılmaması manidardır" dedi.
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Fetih törenine katılmayan CHP’ye tepki
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