Son dakika | Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısı ile Malatyalılara seslendi. Başkan Erdoğan, "Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenim tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

Başkan Erdoğan, "Çok kısa bir zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız." dedi.