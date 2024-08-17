Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: "Yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenim tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır." dedi.