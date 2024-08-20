MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ı bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılan teröristin etkisiz hale getirilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı hareket geçti.

Sahadan gelen eden bilgilerin sonrasında adım adım takip edilen terörist Zilan Azak'ın bulunduğu nokta, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katılan teröristin, Irak Gare'de silahlı eğitim aldığı, hakkında terör örgütüne destek vermek suçundan yakalama kaydı bulunduğu öğrenildi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Zilan Azak öldürüldü! | Video