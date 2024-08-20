MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Zilan Azak öldürüldü! | Video
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirildi.
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