Türkiye’nin yangın günlüğü

Tekirdağ'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın saatler içinde söndürüldü.İzmir Yamanlar'daki orman yangınına havadan müdahalenin yetersiz kaldığını söyleyerek hükümete suç atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilginç bir hamle geldi. Tugay, yetersiz bulduğu belediye itfaiye daire başkanı İsmail Derse'yi görevden aldı. Belediye, sosyal medyada yayılan haber sonrası Derse'nin emeklilik dilekçesi verdiğini, görevden almanın söz konusu omadığını öne sürdü. Derse'nin kızakta beklemek istemediği için emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.1990 ve 1995'te Çorum'da 2 kez evi yanan Selim Kaya göç ettiği İzmir'de de yangına yakalandı. Yamanlar'daki evi yanan Kaya "Yangın burada da beni buldu" dedi.KastamonuTosya'da Erdoğan Sivrioğlu'na ait bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere de sıçradı. 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında Sivrioğlu'nun torunu 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu evde yanarak yaşamını yitirdi.Aydın'daJandarma, ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giren 3, Efeler ilçesi Ilıcabaşı, Karaköy Mahallesi ve Anbarcık Mahallesi'nde 3 ve Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde 3 olmak üzere 9 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 18 bin 468 TL idari yaptırım kararı uyguladı.Bolu tarihinin en büyük orman yangınına müdahale eden ekipler rüzgârın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldı. Ateş savaşçısı o anları anlattı. Şefinin geride kaldığını ve onun için döndüğünü ifade eden Mustafa Nazlı, "Şefim, 'Beni bırak, kendi canını kurtar' dedi ancak vicdanım elvermedi. Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim. Binlerce hayvan telef oldu. Bir tane tavşan kurtarmak da bana nasip oldu. Ömrümüzde öyle bir şey görmedik. Allah bir daha göstermesin" dedi.Çanakkale'ninKuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe veren kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor. Baytur mevkiinde çıkan otluk alandaki yangın, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişi bir deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan kundaklama olayı üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.