Ankara şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde 3 Ağustos tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınları, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin avlusunda taziyeleri kabul etti. Uzman Çavuş Önk için kılınan namazın ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.