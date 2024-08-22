Zeliha teyzenin yanındakiler ona tercüme etsin. Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına dua etsin." dedi.

Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin

"ANNEM HER ZAMAN SİZİN İÇİN DUA EDİYOR"

Zeliha Teyze, "Allah senden razı olsun" dedi. Zeliha teyzenin oğlu, "Annem her zaman sizin için dua ediyor. Sizi de çok seviyor. Benim dualarım da kabul olur diyor. Allah can sağlığı versin size diyor" ifadelerini kullandı.