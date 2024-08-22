Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da yaralar sarılmaya devam ediyor.
Kentte bulunan Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'nda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedeleri ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Kurum aracılığıyla Adıyamanlı depremzede aileyle telefonla görüştü.
"TAYYİP EVLADINA DUA ETSİN"
Görüşme sırasında 78 yaşındaki Zeliha Yıldırım'a seslenen Başkan Erdoğan, "Öncelikle depremzede kardeşime başları sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.
Zeliha teyzenin yanındakiler ona tercüme etsin. Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına dua etsin." dedi.
Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin
"ANNEM HER ZAMAN SİZİN İÇİN DUA EDİYOR"
Zeliha Teyze, "Allah senden razı olsun" dedi. Zeliha teyzenin oğlu, "Annem her zaman sizin için dua ediyor. Sizi de çok seviyor. Benim dualarım da kabul olur diyor. Allah can sağlığı versin size diyor" ifadelerini kullandı.