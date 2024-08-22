Video Haber Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin
Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin

Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin

22.08.2024 | 18:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla Adıyamanlı depremzede aileyle telefonla görüştü. 78 yaşındaki Zeliha Yıldırım’a seslenen Başkan Erdoğan, “Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin” dedi.

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