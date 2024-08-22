Kınalıada Japonya seferinden döndü

Japonya seferini 4 ay 16 günde tamamlayan TCG Kınalıada Korveti'nin karşılama töreninde duygusal anlar yaşadı. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. TCG Kınalıada, 4 ay 16 günlük seyrinin ardından geldiği Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki Leventler Limanı'nda törenle karşılandı. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı. Korvetin komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural'a görevin başarıyla tamamlandığına ilişkin rapor verdi.Tuğamiral Vural, TCG Kınalıada korvetinin, Japonya seyri boyunca toplam 19 ülkede 23 liman ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. . Konuşmanın ardından korvet personeli ile aile üyeleri birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadı. Korvet personeli Ferhat Keser, yeni doğan çocuğunu ilk kez kucaklamanın sevincini yaşadı. Eşi İrem Keser "Dört gözle bekliyorduk, çok şükür kavuştuk özlemimiz bitti" dedi. Personel Hamza Demirbaş da zorlu görevin ardından 8 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifine "evet" yanıtı veren Aleyna Şentürk ise teklifi beklemediğini, şaşkın ve sevinçli olduğunu söyledi. AA