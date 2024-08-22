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Giriş Tarihi: 22.8.2024 19:24

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında Malatyalı Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 mehmetçiğin yaralandığını duyurdu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akçay- Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Abdullah ile annesi Muazzez Işık'ın oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Uğurcan Işık'ın bekar olduğu ve sabah saatlerinde baba Abdullah Işık ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Malatya'ya şehit ateşi düştü
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