Öğretmenlere mazeret tayını müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin umutla beklediği mazeret atamalarıyla ilgili müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimize güzel bir haber vermek istiyorum" ifadesini kullanan Bakan Tekin şunları kaydetti: "Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak ve 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir. Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. 2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."