Haberler Gündem Haberleri 17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında
Giriş Tarihi: 23.8.2024 09:12

17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında

ARKADAŞINA GÖNDER
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA