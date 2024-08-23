Video Haber 17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında

17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında

23.08.2024 | 09:07

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

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