Ankara’da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı... Köpekler tarafından sürüklendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 876. Sokak'ta oturduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Elif Yıldırım (5), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kız çocuğunu ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş yardımına koştu. Evin balkonundan toruna köpeklerin saldırdığını gören anneanne Döndü Yıldırım, aşağıya indi. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan çocuğun tedavisi sürüyor.
"BENİM İSTEĞİM KÖPEKLERİN TOPLATILMASI"
Baba Cengiz Yıldırım, "İlk haberi duyduğumda inanamadım. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada" dedi.
"TORUNUMU KÖPEKLER SÜRÜYEREK GÖTÜRDÜ"
Anneanne Döndü Yıldırım ise, "Çocuklar oynuyordu. 6-7 tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı. Çocuk geldiğinde titriyordu, konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık, ambulansla hastaneye götürdük. Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim. Hepsi toplatılsın, uyutuyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar." diye konuştu.
"DURAKLARA YEMEK KOYUYORLAR"
Şafak Mahallesi'nin muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti:"Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları, insan haklarını geçti."