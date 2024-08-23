Ankara’da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı... Köpekler tarafından sürüklendi

"DURAKLARA YEMEK KOYUYORLAR"

Şafak Mahallesi'nin muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti:"Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları, insan haklarını geçti."