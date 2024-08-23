Ankara'da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı! Köpekler tarafından sürüklendi | Video

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki kız, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız tedavi altına alındı. Baba Cengiz Yıldır, yaşanan olay sonrasında isyan ederken, başıboş köpeklerin bir an önce toplatılması yönünde bir kez daha çağrı yaptı. Torunu gözlerinin önünde köpekler tarafından sürüklendiğini gören anneanne Döndü Yıldırım ise; torunum titriyordu, konuşamıyor şeklinde açıklamada bulundu.