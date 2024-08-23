BM’den acı itiraf: Gazze artık ölüm bölgesi







NETANYAHU'YA ATEŞKES BASKISI

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi" ifadesine yer verildi.











OMAR: İSRAİL, ABD'Yİ AŞAĞILIYOR

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretlerde "aşağılandığını" söyledi. Demokrat temsilci Omar ve Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Demokrat Parti Kongresi'nin yapıldığı Chicago'da "Kararsızlar" hareketinin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Omar, "Şimdi kendinize sorun. Dışişleri Bakanımız nasıl oluyor da 11 kez seyahat ederek bu duruma yol açan bombaları ve silahları sağlamaya devam ettiğimiz bir olayın sona ermesi için yalvarıyor? Yönetimimizin temsilcilerinin karşı karşıya kaldığı bu aşağılanmadan nasıl utanmayız?" diye sordu.



HAMAS: ANLAŞMA GAZZE'DEN TAMAMEN ÇEKİLMEYE BAĞLI

HAMAS ve Filistin İslami Cihad hareketleri, Tel Aviv ile herhangi bir mutabakatın sağlanması için İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi şartında ısrarcı olduklarını vurguladı. Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Direnişin ve Filistin halkının tutumu, herhangi bir anlaşmanın, saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, yeniden imarın başlamasını ve ciddi bir takas anlaşmasıyla ablukanın sona ermesini sağlaması gerektiği yönündedir" ifadelerine yer verildi.



CHİCAGO'DA BİNLER GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

CHICAGO Filistin İçin Adalet Koalisyonu Sözcüsü Hatem Abudayyeh, "Demokrat Parti liderlerine mesajımı açık ve net: Siz de bu suça ortaksınız, bundan sorumlusunuz. 40 binden fazla Filistinli öldürüldü, belki daha fazlası da öldürülecek. Bu insanların kanı onların elinde" dedi. Gösterilere farklı toplumsal kesimlere mensup birçok kişinin katıldığına dikkat çeken Abudayyeh, "Sosyal adalet talep eden bu organizasyonlar tek bir sesle 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun' ve 'ABD İsrail'e silah göndermeyi durdursun' dediler. Bu önemli bir başarıdır" şeklinde konuştu.



FAS'TA MESCİD-İ AKSA GÖSTERİSİ

Fas'ta, 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanarak yakılmasının 55. yıldönümünde "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gösteri düzenlendi. Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin durdurulmasına ilişkin sloganlar attı.