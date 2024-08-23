Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya, Yenimahalle ve Sincan'da meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 185 güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızların kimliklerini tespit etti.

METRO İSTASYONUNDA NEFES KESEN OPERASYON

Asayiş ekipleri, takibe aldığı hırsızlık şüphelileri olan Gürcistan vatandaşı A. A, G. T. ve K. G'yi metro istasyonunda düzenlediği nefes kesen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramada kapı kilitlerini açmak için kullandıkları aparatlar, kendilerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ve giysilerle birlikte mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ve laptop ele geçirildi.

SON DURAK CEZAEVİ

Şüphelilerin gündüz vakti keşif yaptıkları, boş olan evleri tespit ettikten sonra özel aparatlarla kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para, elektronik eşya çaldıkları ve büyük maddi kayba sebep oldukları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon