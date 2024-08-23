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Giriş Tarihi: 23.8.2024 12:28

Metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 185 güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliklerini tespit ettiği Gürcistan vatandaşı 3 hırsızı, metro istasyonunda düzenlediği nefes kesen operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya, Yenimahalle ve Sincan'da meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 185 güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızların kimliklerini tespit etti.

METRO İSTASYONUNDA NEFES KESEN OPERASYON

Asayiş ekipleri, takibe aldığı hırsızlık şüphelileri olan Gürcistan vatandaşı A. A, G. T. ve K. G'yi metro istasyonunda düzenlediği nefes kesen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramada kapı kilitlerini açmak için kullandıkları aparatlar, kendilerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ve giysilerle birlikte mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ve laptop ele geçirildi.

SON DURAK CEZAEVİ

Şüphelilerin gündüz vakti keşif yaptıkları, boş olan evleri tespit ettikten sonra özel aparatlarla kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para, elektronik eşya çaldıkları ve büyük maddi kayba sebep oldukları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon

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Metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon
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