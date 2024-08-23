Ankara'da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 185 güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliklerini tespit ettiği Gürcistan vatandaşı 3 hırsızı, metro istasyonunda düzenlediği nefes kesen operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.